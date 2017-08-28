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سياسة|الهند

شاهد: محكمة هندية تسجن زعيما دينيا 20 عاما لاغتصابه سيدتين

28/8/2017

أصدر قاض هندي حكما بالسجن 20 عاما وغرامة 3 ملايين روبية، نحو 47 ألف دولار، على زعيم إحدى الجماعات الدينية ويدعى جورميت رام رحيم سينغ بعد إدانته باغتصاب سيدتين عام 2002.

وفرضت السلطات حظرا للتجول ونشرت نحو 30 ألف فرد من أفراد الشرطة ومن القوات شبه العسكرية وصدرت لها أوامر بإطلاق النار لمنع أعمال العنف.

وقال متحدث باسم المكتب المركزي للتحقيقات الذي يحقق في القضية إن سينغ سيقضي فترتين متعاقبتين في السجن مدة كل منهما عشر سنوات بعد إدانته باغتصاب امرأتين.

وأغلق عشرات الآلاف من أفراد الشرطة مناطق واسعة من ولايتي هاريانا والبنجاب الشماليتين حيث يملك سينغ البالغ من العمر 50 عاما قاعدة أنصار كبيرة.

وتأسست الطائفة، التي تزعم أن لها عشرات الملايين من الأتباع، في عام 1948.

وأصدرت الشرطة في ولاية هاريانا أمرا بإطلاق النار على المتظاهرين عند رؤيتهم قبل إصدار الحكم وأمرت بعقد جلسة النطق بالحكم داخل السجن الذي يوجد فيه سينغ.

وقام مئات من أنصاره بأعمال عنف بعد أن أدين فهاجموا محطات قطارات وحافلات وسيارات تابعة لشبكات تلفزيونية.

وقتل ما لا يقل عن 38 شخصا وأصيب أكثر من 200 شخص، الأمر الذي أثار انتقادات بأن الحزب الحاكم لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يحكم أيضا ولاية هاريانا لم يستطع أو لم يرغب في التصدي لأنصار سينغ.

المصدر : رويترز
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