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سياسة

شاهد: مئات الآلاف في حاجة لمساعدات بعد إعصار هارفي

28/8/2017

قالت الوكالة الاتحادية للطوارئ في الولايات المتحدة إنها تتوقع أن يتقدم نحو نصف مليون شخص بطلب للحصول على مساعدة من الإدارة، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على دعم مالي وممتلكات بديلة.

وقال بروك لونج مدير الوكالة إن أكثر من 30 ألفا يجري توفير ملاذ مؤقت لهم بعد وصول إعصار هارفي لليابسة مطلع الأسبوع مضيفا أن طلب إعلان الطوارئ من حاكم لويزيانا سيجري تمديده على الأرجح.

وأعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس دونالد ترمب على طلب إعلان الطوارئ في ولاية لويزيانا لمواجهة الأضرار الناتجة عن هارفي.

وقالت بلدية مدينة هيوستن إن حوالى 5500 شخص موجودون داخل الملاجئ في مدينة تكساس التي يبلغ عدد سكانها اكثر من مليوني نسمة.

وتأثرت خمسون مقاطعة في جنوب تكساس وجزء من جنوب غرب لويزيانا بالإعصار هارفي، الذي وصل إلى اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة وتم تخفيض قوة العاصفة إلى عاصفة استوائية بعدها.

وأصبح هارفي أقوى إعصار يجتاح تكساس منذ أكثر من 50 عاما.

ومن ناحية أخرى قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأمريكية إن نحو 19 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك قد توقف بسبب هارفي.

المصدر : رويترز + وكالات
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