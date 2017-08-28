شاهد: سكان هيوستن يتنقلون في الطرق بالقوارب بسبب "هارفي"

استخدم سكان هيوستن القوارب والزوارق للتنقل في الطرق المغمورة بالسيول، حيث ضربت العاصفة الاستوائية هارفي ولاية تكساس وحاصرت مدينة هيوستن من جميع الأطراف.

وقال رئيس الشرطة ألفنى أسيفيدو، الأحد، إنه سيتم إضافة 40 قاربًا لإنقاذ أشخاص من المياه المرتفعة التي ملأت الأحياء والطرق السريعة.

وقال خلال مؤتمر صحفي "تم استلام أكثر من ألفى مكالمة من أشخاص يطلبون إنقاذهم من المنازل والسيارات حتى الآن، وسيتم إخلاء مجمعين سكنيين بالكامل".

وأضاف أنه سيتاح ملجآن جديدان، بما في ذلك مركز للمؤتمرات في هيوستن، لاستقبال المتضررين، وقال المسؤول إن خدمة حافلات هيوستن قد توقفت مؤقتًا.

وسعت طواقم الطوارئ لسحب الناس من السيارات والمنازل حيث ارتفعت مياه الفيضانات عبر جنوب شرق تكساس، الأحد، وأنقذت أكثر من ألف شخص في منطقة هيوستن حيث اجتاحت العاصفة الاستوائية هارفي المنطقة.

وغمرت فيضانات كارثية ناجمة عن العاصفة المدارية هارفي هيوستون، الأحد، ما اضطر سكان رابع أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان للفرار من ديارهم في قوارب أو الاحتماء تحسبا لهطول أمطار ـلعدة أيام ـ لم يسبق لها مثيل .

ووصل هارفي للشاطئ في وقت متأخر يوم الجمعة كأقوى إعصار يجتاح تكساس منذ أكثر من 50 عاما وأودى بحياة شخصين، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى إذ ستظل العاصفة تضرب الولاية الأمريكية لأيام فستثير المزيد من السيول والأعاصير وستؤدي لارتفاع مستوى البحر، وستشهد بعض المناطق هطول أمطار خلال أسبوع توازي أمطار عام بأكمله.

وتسببت العاصفة في سيول جارفة في بعض شوارع هيوستون إذ فاضت ضفاف الأنهار والقنوات، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن بعض مناطق هيوستون شهدت هطول أمطار تزيد على 76 سنتيمترا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

واجتاحت العاصفة قلب صناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة، ما أدى إلى إغلاق عدد من المصافي والمنصات البحرية.

وقال ستيف بوين كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة أون بنفيلد لإعادة التأمين "ما نشهده هي السيول الأكثر تدميرًا في تاريخ هيوستون إذ نرى مستويات هطول أمطار لم يسبق لها مثيل".

ويمكن أن يصل هطول الأمطار إلى 127 سنتيمترًا في بعض المناطق الساحلية بتكساس بنهاية الأسبوع وهو متوسط هطول الأمطار خلال العام بأكمله، ولا يزال مركز العاصفة هارفي على بعد 170 كيلومترا من هيوستون ومن المتوقع أن تتحرك ببطء صوب المدينة يوم الأربعاء.