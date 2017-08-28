السيسي يرفض طلبا لرئيس وزراء أيرلندا بإطلاق سراح "حلاوة"

رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طلب رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاردكار، بالتدخل لإطلاق سراح الشاب الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة

، المحتجز بمصر، منذ أحداث العنف التي شهدتها البلاد، صيف 2013.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي، من فاردكار، بحسب بيان للرئاسة المصرية، وذلك بعد ساعات من قرار محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم في قضية "أحداث مسجد الفتح" المتهم فيها "حلاوة"، إلى 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد السيسي، خلال الاتصال، على استقلال القضاء المصري واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وشدد على "توفير كافة الضمانات والحقوق للمواطن الأيرلندي"، منوهاً إلى "حرص مصر على تسوية هذه المسألة وفقاً للدستور والقانون، وعقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية".

ويحاكم "حلاوة" (21 عامًا)، وهو نجل إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، في القضية المعروفة بـ"أحداث مسجد الفتح"، ضمن 494 متهمًا، والتي وقعت أحداثها بميدان رمسيس، وسط القاهرة، صيف 2013.

وتتهم السلطات المصرية، المتهمين في القضية باتهامات ينفونها منها "ارتكاب أعمال عنف وشغب".

فيما تقول أسرة "إبراهيم حلاوة"، إن الأمن المصري "خطفه من داخل مسجد الفتح بوسط القاهرة، حين لاذ به خلال اشتباكات الشرطة والمتظاهرين".

وسبق أن رفضت مصر، طلبات من أيرلندا والبرلمان الأوروبي، بإطلاق سراح "حلاوة" واعتبرتها "تدخلاً في شؤون القضاء المصري".