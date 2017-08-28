اتفاق بين مصر وألمانيا للحد من المهاجرين إلى أوربا

توصلت ألمانيا إلى اتفاق مع مصر لخفض وتيرة تدفق المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا.

ويأتي الاتفاق، الذي أعلن عنه اليوم الاثنين، ضمن جهود واسعة النطاق تبذلها ألمانيا لمكافحة أسباب الهجرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت إن الاتفاق الجديد سيمنح مصر المزيد من الموارد لإدارة برامج تدريبية لمساعدة الأفراد في الحصول على وظائف أفضل، والمزيد من التمويل للمصريين للدراسة في ألمانيا.

وقال سيبرت، في مؤتمر صحفي في برلين (الإثنين): "الاتفاق يتناول تعاونا اقتصاديا وثيقا، إضافة إلى دعم قطاع التعليم المصري في مكافحة أسباب الهجرة بشكل فاعل. ويسعى الاتفاق لدعم القطاعات المصرية التي تستقبل المهاجرين. كما يتحدث عن التعاون في مكافحة مهربي البشر وحرس الحدود".

كما أوضح سيبرت أن الاتفاق يشمل أيضا تقديم "المزيد من المنح الدراسية للمصريين للدراسة في ألمانيا وتقديم منح للاجئين المقيمين في مصر بهدف الدراسة في مصر."

وتشير إحصاءات منظمة الهجرة العالمية إلى أن 121 ألف مهاجر وصلوا إلى أوربا بحرا هذا العام.