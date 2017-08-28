البث الحي
سياسة

اتفاق بين مصر وألمانيا للحد من المهاجرين إلى أوربا

الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري يجري محادثات مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في برلين
الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري يجري محادثات مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في برلين
28/8/2017

توصلت ألمانيا إلى اتفاق مع مصر لخفض وتيرة تدفق المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا.

ويأتي الاتفاق، الذي أعلن عنه اليوم الاثنين، ضمن جهود واسعة النطاق تبذلها ألمانيا لمكافحة أسباب الهجرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت إن الاتفاق الجديد سيمنح مصر المزيد من الموارد لإدارة برامج تدريبية لمساعدة الأفراد في الحصول على وظائف أفضل، والمزيد من التمويل للمصريين للدراسة في ألمانيا.

وقال سيبرت، في مؤتمر صحفي في برلين (الإثنين): "الاتفاق يتناول تعاونا اقتصاديا وثيقا، إضافة إلى دعم قطاع التعليم المصري في مكافحة أسباب الهجرة بشكل فاعل. ويسعى الاتفاق لدعم القطاعات المصرية التي تستقبل المهاجرين. كما يتحدث عن التعاون في مكافحة مهربي البشر وحرس الحدود".

كما أوضح سيبرت أن الاتفاق يشمل أيضا تقديم "المزيد من المنح الدراسية للمصريين للدراسة في ألمانيا وتقديم منح للاجئين المقيمين في مصر بهدف الدراسة في مصر."

وتشير إحصاءات منظمة الهجرة العالمية إلى أن 121 ألف مهاجر وصلوا إلى أوربا بحرا هذا العام.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)