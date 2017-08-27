البث الحي
سياسة

منظمة حقوقية: حصار قطر انتهاك للميثاق الدولي لحقوق الإنسان

27/8/2017

كشفت منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان نتائج زيارة وفدها إلى قطر للاطلاع على تداعيات الحصار السلبية على حياة المواطنين والمقيمين.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية إن حصار قطر يمثل انتهاكا للميثاق الدولي لحقوق الإنسان واعتداء على حرية التعبير والإعلام وحرية التنقل والحق في العمل وعلى حرية العبادة أيضا.

وأضافت المنظمة أن الحصار الذي فرضته الدول الأربع وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في فقرته الثانية على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل والعيش المشترك.

وقالت المنظمة إنها أوفدت بعثة دولية إلى قطر عقب فرض الحصار في 5 يونيو/حزيران الماضي، وعقد هذه البعثة أكثر من 50 لقاء مع ضحايا ومتضررين من الحصار.

وذكرت المنظمة أن "مطلب إغلاق قناة الجزيرة الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى يثير القلق ونُقدر أنه انتهاك لسيادة الدولة، ويشكل خرقا سافرا للحق الأساسي في حرية التعبير وحرية الرأي المنصوص عليهما في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وعلى صعيد الحج، قالت المنظمة إن " إقدام المملكة السعودية على التضييق على الحجاج بفرض مجموعة من الشروط التعجيزية للدولة وللحجاج يعتبر اعتداءً على حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الدين والمعتقد، وخرقا للعديد من مواد القانون الدولي أهمها المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مغني إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)