البث الحي
سياسة

مصر تنفي علمها المسبق بقرار تخفيض المساعدات الأمريكية

المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد
المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد
27/8/2017

نفت الخارجية المصرية، صحة ما تردد بشأن علم الحكومة المصرية مسبقا بقرار الإدارة الأمريكية تخفيض جزء من المساعدات المقدمة سنوياً رغم تأكيد واشنطن أن القاهرة لم تتفاجأ بالقرار.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول هذا الأمر،  إن ما يتم ترويجه في هذا الشأن غير صحيح .

وأضاف  المتحدث، في بيان صحفي الأحد، أن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اتصالاً من ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، مساء الثلاثاء الماضي، وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في طريق العودة إلى القاهرة.

وأشار إلى أن الاتصال كان بعد صدور القرار الأمريكي بالفعل، وقُبيل ساعات بسيطة من الإعلان عنه. 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الأربعاء، إن الوزير ريكس تيلرسون كان قد طرح فكرة تجميد بعض المساعدات عن مصر في محادثات سابقة له مع نظيره المصري سامح شكري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيدز نويرت "لم يتفاجأ المسؤولون المصريون بقرار تجميد المساعدات، لأن الوزير تيلرسون قد تحادث مع وزير الخارجية المصري ونبهه إلى ما سيحدث مقدماً".

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مغني إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)