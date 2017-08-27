شاهد: إعصار يقتلع الأشجار والمنازل في تكساس

قالت السلطات، السبت، إن شخصين لقيا حتفهما نتيجة الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما محذرين بأنه يهدد بسيول "كارثية".

وقالت شرطة هيوستن إن الضحية الثانية امرأة لاقت حتفهما عندما كانت تقود سيارتها في شوارع غمرتها المياه في غرب المدينة، هذا وتنتشر فرق البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررًا.

وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد سكان المدينة لحظات تدمير الإعصار لمناطق في تكساس، حيث أطاح الإعصار بأسطح المنازل وقطع الأشجار واقتلع خطوط الكهرباء وأحدث عواصف وفيضانات بسبب الهطول المستمر للأمطار الغزيرة.

وأدى الإعصار أيضًا إلى تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط والبنزين ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

والتقط لاندرز ويكلي، أحد طلاب A & M ومالك مصنع الجعة المحلي، مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار محول كهربائي، ما تسبب في نشوب حريق ضخم في غالفستون بولاية تكساس.

واجتاح هارفي ولاية تكساس مركز صناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة في وقت متأخر الجمعة كإعصار من الفئة الرابعة برياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة، وهو أقوى إعصار من نوعه يضرب تكساس منذ العام 1961. ومن المتوقع أن يواصل اجتياح تكساس لعدة أيام مصحوبا بأمطار يصل منسوبها إلى 102 سنتيمتر.

وكان جريج أبوت حاكم ولاية تكساس قال إن 1800 عسكري سيشاركون في جهود عمليات إزالة أثار الإعصار بينما سينضم نحو ألف آخرين إلى عمليات البحث والإنقاذ.

وقالت شركات مرافق في تكساس إن الكهرباء انقطعت عن نحو ربع مليون عميل، وتواصل هبوب الرياح وهطول الأمطار على الساحل فيما بدأ السكان تقييم الأضرار.

وذكرت مصلحة العدالة الجنائية في تكساس أنها اضطرت إلى إجلاء نحو 4500 نزيل من ثلاثة سجون بالولاية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وبدا أن روكبورت من أكثر البلدات المتضررة بالإعصار هارفي، وقبل وصول الإعصار إلى اليابسة أصدر رئيس البلدية إرشادات للسكان بكتابة أسمائهم على أذرعهم ليسهل التعرف عليهم في حالة الوفاة أو الإصابة.

وقال خفر السواحل الأمريكي إنه أنقذ 15 شخصا من على متن قوارب يوم السبت وإنه يتابع سفينتين عالقتين تحملان آلاف الأشخاص في خليج المكسيك بسبب العاصفة.

وقال مسؤولو طوارئ ووسائل إعلام محلية إن مدرسة ثانوية وفندقا ومجمعا لرعاية المسنين ومنشآت أخرى لحقت بها أضرار من بينها ما يستخدم كملاجئ من الأعاصير.

وأظهر أحدث تتبع للعاصفة يتوقع مسارها أن هارفي سيستدير عائدا نحو ساحل خليج المكسيك قبل أن يستدير مجددا نحو الشمال يوم الثلاثاء.

وأعاد حجم وقوة الإعصار إلى الأذهان الإعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورليانز كإعصار من الفئة الثالثة في العام 2005 وتسبب في وفاة 1800 شخص.