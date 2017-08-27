سكان قرية هندية يقتلون رجلين مسلمين بحجة حماية الأبقار

قالت الشرطة الهندية إن سكان قرية في شرق البلاد قتلوا اثنين من المسلمين ضربا خلال نقلهما أبقارا، في أحدث جريمة قتل بحجة حماية الأبقار التي تعتبر مقدسة عند العديد من الهندوس.

وأضافت الشرطة أن الرجلين كانا ينقلان الأبقار إلى غرب البنغال قرب الحدود مع بنغلادش عندما اعترضهم سكان القرية، وقاموا بإغلاق الطريق وأجبروا الشاحنة على التوقف، وبعد ذلك جروا الرجلين خارجها وقتلوهما.

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقا في جريمة القتل وما إذا كان السائقان اشتريا الماشية بشكل غير قانوني أو أنهما كانا يهربان لحوم الأبقار.

ويسمح قانون غرب البنغال بذبح الأبقار، بعكس العديد من الولايات الهندية التي تحظر حيازة أو استهلاك لحوم الأبقار، ويفرض عدد من الولايات حكم السجن المؤبد على من ينتهك هذا القانون.

وشهدت الهند هذا العام موجة من جرائم القتل نفذها سكان واستهدفت مسلمين بعد اتهامهم بقتل أبقار وتناول لحومها، ففي أبريل/ نيسان قتل رجل مسلم ضربا بعد العثور على أبقار في شاحنته، وكان الرجل مزارعا ينقل أبقاراً يستفاد من حليبها، وفي مايو/ أيار قتل مسلمان ضربا للاشتباه بسرقتهما أبقاراً، وفي شهر يونيو/ حزيران قتل ثلاثة مسلمين ضرباً بعد اتهامهم بسرقة أبقار، كما قتل فتى مسلم اتهم بحمل لحم البقر.