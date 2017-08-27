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سياسة

تفاصيل اعتقال تركيا متهمين بقرصنة وكالة الأنباء القطرية

27/8/2017

أوردت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة التركية تفاصيل نسبتها إلى مصادر خاصة، تتعلق باعتقال خمسة أشخاص متهمين بالمشاركة في اختراق وكالة الأنباء القطرية أواخر مايو/أيار الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن السلطات القطرية طلبت من وزارة العدل التركية عنواني "آي.بي" لحاسوبين في تركيا شاركا في عملية الاختراق، اتضح أن الأول في إسطنبول والثاني في مدينة جنق قلعة شمال غربي البلاد.

وبعد عمليات تفتيش للعنوانين وتتبع للأدلة، ألقى الأمن التركي القبض على شخص بحوزته وثائق إلكترونية و14 ذاكرة حاسوب أساسية وهواتف محملة وعدة شرائح للاتصالات.

وبعد فحص هذه الوثائق والأجهزة، حصلت الشرطة التركية على معلومات أفضت إلى اعتقال أربعة أشخاص آخرين قالت الصحيفة إنهم أعضاء في الشبكة التي اخترقت وكالة الأنباء القطرية.

وكان النائب العام القطري علي بن فطيس المري قد أعلن أن السلطات التركية اعتقلت خمسة أشخاص لهم علاقة بعملية القرصنة الإلكترونية على وكالة الأنباء القطرية، وأن التحقيق جار معهم.

وفي 20 من يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة مواقع وكالة الأنباء القطرية كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ عملية الاختراق.

وأضافت الوزارة أن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.

المصدر : الجزيرة + وسائل إعلام تركية
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