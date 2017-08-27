استطلاع: أغلب الفرنسيين غير راضيين عن ماكرون حاليا

أظهر استطلاع الأحد أن غالبية الناخبين الفرنسيين غير راضيين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون، ما يشكل تغيرا كبيرا بالنسبة للرئيس الذي حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات قبل أقل من 4 أشهر

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيفوب" لصالح صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن معدل عدم الرضا عن ماكرون وصل إلى 57% وهو أسوأ من الاستطلاع السابق بواقع 14 نقطة مئوية الذي أجري في يوليو/تموز الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد الرئيس المحسوب على تيار الوسط وصلت إلى 40%متراجعة أيضا بنسبة 14 نقطة عن يوليو/ تموز الماضي.

وعانى ماكرون منذ انتخابه من عدة انتكاسات منها نقاشات حادة في البرلمان بشأن إصلاحات قوانين العمل ومواجهته مع الجيش وتقليص معونات الإسكان. وماكرون الآن في منتصف جدول زياراته الرسمية لعدة عواصم أوربية.

وأظهر استطلاع "إيفوب" أن الانخفاض التراكمي لشعبية ماكرون منذ مايو/ أيار هو أكبر من ذلك الذي واجهه الرئيس السابق فرنسوا أولوند خلال الفترة ذاتها.