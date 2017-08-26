وفاة قيادي إخواني سجين في مصر بسبب الإهمال الطبي

توفي السبت، أول سجين من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية) والذي كان محبوسًا على ذمة عدة قضايا، بمصر، وفق مصادر.

وقال مصطفي الدميري، عضو هيئة الدفاع عن متهمي "الإخوان" إن عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب إرشاد الجماعة، "توفي بالعناية المركزة في مستشفى محافظة بني سويف (حكومي/وسط)".

وأوضح أن الشرقاوي "تم نقله للمستشفى مؤخرا عقب أزمة صحية، حدثت له أثناء إجراءات أمنية متعلقة بإعادة محاكمته في قضية متهم فيها بمحافظته بني سويف".

وأضاف الدميري لا يمكن تجاوز الإهمال الطبي الذي لاحقه".

واستطرد قائلا "هناك إهمال طبي لاحق الشرقاوي منذ القبض عليه (يونيو/ حزيران 2015) وإيداعه سجن العقرب (جنوبي القاهرة) مرورا بوصوله لبني سويف مما فاقم حالته الصحية".

فيما ذكر الموقع الإلكتروني لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، السبت أن الشرقاوي الذي يبلغ نحو 67 عاما، توفي "نتيجة الإهمال الطبي".

وأوضح المصدر ذاته أن "عبد العظيم احتجز منذ 6 أيام داخل العناية المركزة بمستشفى بني سويف، لتدهور حالته الصحية داخل سجن المحافظة".

وتابع "ومُنع عنه الدواء والعلاج رغم إصابته بعدة أمراض (لم يحددها) منذ اعتقاله"

وأشار الموقع إلى "إصابته في 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بجلطة دماغية في سجن العقرب، ونقل للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية وقتها".

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمنى مطلع بوزارة الداخلية المصرية في تصريحات صحفية، إن "الأجهزة الأمنية المختصة لم تقصر في التعامل مع الحالة الصحية للشرقاوي منذ القبض عليه".

وأضاف في ذات السياق "لذلك فإن أي اتهامات بالتقصير والإهمال، في غير محلها".

وأشار إلى أنه "تم التنبيه على أسرته بدفنه دون إقامة سرادق عزاء لمنع حدوث تجمعات من الممكن أن تشكل خطورة على الأمن".

وفيما تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن التوقيفات الأمنية التي تنفذها السلطات بحق أعضائها وقياداتها "سياسية"، تنفي وزارة الداخلية مراراً وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها.

الوزارة دائمًا ما تؤكد أن من لديها في السجون "متهمون" أو "صادر ضدهم أحكاماً في قضايا جنائية".

وفي سبتمبر/أيلول 2013، ونوفمبر / تشرين الثاني 2014، ومايو/أيار 2015، توفيت قيادات بارزة بجماعة الإخوان محبوسون وقتها نتيجة أزمات صحية، هما على الترتيب، صفوت خليل، أبو بكر القاضي، وطارق الغندور، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي.

وأكد مصدر قانوني بجماعة الإخوان، للأناضول رافضا ذكر اسمه، أن الشرقاوي أول قيادة بمكتب الإرشاد تتوفي داخل السجون المصرية.

ويواجه مكتب إرشاد الإخوان منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، توقيفات أمنية وأحكاما قضائية وقرارات بالحبس الاحتياطي.

ومن أبرز المحبوسين حاليا من المكتب، محمد على بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، وكل من محمود غزلان، وعبد الرحمن البر، محمد وهدان، وحسام أبوبكر، ومحمد عبد الرحمن.

وترصد تقارير حقوقية غير حكومية محلية ودولية، منذ عزل "مرسي"، أعداداً بالمئات للوفاة داخل السجون لمعارضين مصريين "نتيجة إهمال طبي".

الاتهام بـ"الإهمال" عادة ما تنفيه السلطات، وتقول إنها "تقدم الرعاية الصحية والقانونية الكاملة لسجنائها من دون تفرقة".