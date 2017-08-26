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سياسة|العراق

وزير الخارجية: القوات العراقية انتزعت 70% من تلعفر

عمليات القوات العراقية في تلعفر
عمليات القوات العراقية في تلعفر
26/8/2017

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري السبت إن القوات العراقية طردت مقاتلي تنظيم الدولة من 70% من تلعفر، أحد معاقل التنظيم بشمال غرب العراق.

وأضاف الجعفري في مؤتمر صحفي في بغداد مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي "إن شاء الله الجزء المتبقي قريبا يتحرر".

وذكر التلفزيون الرسمي أن القوات العراقية انتزعت السيطرة على حي القلعة في المدينة.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) "قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي القلعة وبساتين تلعفر وترفع العلم العراقي أعلى بناية القلعة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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