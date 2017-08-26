وزير الخارجية الألماني: نحن في خضم حرب باردة ثانية

حذر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، من النظر إلى التعاون الدولي على أنه "ساحة حرب".

وقال غابريل، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة السبت: "نحن في خضم حرب باردة ثانية… نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التسليح النووي في الشرق والغرب".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال غابريل إن كلاهما يعتقد أن الصراع هو السمة المميزة للتعايش بين الناس والشعوب، مضيفا أنه لم يعد هناك أولوية للعدالة وقوة الحق، بل حق الأقوى، وقال: "العالم كترسانة، كساحة حرب، حيث يُبجَل فقط من يثبت أنه الأقوى. هذا تطور خطير".

ومن ناحية أخرى، أعرب غابريل عن دعمه لزعيم حزبه الاشتراكي الديمقراطي ومرشح الحزب للمنافسة على منصب المستشارية، مارتن شولتس، مضيفا أن نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 24 سبتمبر/أيول المقبل غير محسومة.