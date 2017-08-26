هارفي يخلف قتيلا وفيضانات كارثية في تكساس

شهدت ولاية تكساس السبت فيضانات "بالغة الخطورة" جراء الإعصار هارفي، الأقوى الذي يضرب الولايات المتحدة منذ 2005، فسقط قتيل على الأقل حتى الآن.

وحذرت السلطات من أن إعادة الإعمار ستتطلب "سنوات".

وبعدما ضرب هذه الولاية الجنوبية قرابة الساعة 22,00 (3,00 ت غ) مصنفا في الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، تراجع الإعصار ليتحول عاصفة استوائية مع رياح بلغت سرعتها 110 كليومترات في الساعة، وفق آخر تقرير للمركز الوطني للأعاصير السبت في الساعة 18,00 ت غ.

لكن تراجعه البطيء جدا يجعله خطيرا لأن "أمطارا غزيرة" ستستمر في الانهمار على المناطق نفسها لأيام عدة.

ونبه المركز الوطني للأعاصير إلى "حصول فيضانات بالغة الخطورة" متوقعا هطول أمطار حتى الخميس سيناهز منسوبها مئة سنيتمتر ما سيؤدي إلى "فيضانات كارثية قد تكون قاتلة".

وأعلن مسؤول محلي (السبت) تسجيل أول وفاة جراء الإعصار في تكساس، وقال القاضي سي. اتش. ميلز إن شخصا قضى "بعدما حاصره حريق اندلع في منزله خلال الإعصار" في مدينة أرنساس على ساحل الولاية، مشيرا أيضا إلى إصابة 12 شخصا على الأقل بجروح طفيفة.

وأشار حاكم تكساس غريغ أبوت إلى "أضرار كبيرة جدا" في العديد من المناطق محذرا بدوره من فيضانات "خطيرة".

أما الرئيس دونالد ترمب الذي وقع (الجمعة) إعلان كارثة طبيعية فدعا فرق الإغاثة السبت إلى "البقاء في استنفار كامل" لأن تداعيات هارفي ستتجلى في الأيام المقبلة وفق البيت الأبيض.