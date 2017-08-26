نيويورك تتهم داعية إسلاميا من جاميكا بتجنيد مقاتلين لتنظيم الدولة

اتهم ممثلو ادعاء في نيويورك داعية إسلاميا من جاميكا بالسعي لتجنيد مقاتلين للانضمام إلى تنظيم الدولة.

وألقي القبض على الشيخ عبد الله الفيصل (53 عاما) الجمعة في جاميكا. وفي نفس اليوم قال مصدر أمريكي بجهات إنفاذ القانون إن سلطات نيويورك ستسعى إلى تسلمه حتى يواجه الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة مانهاتن العليا.

وولد الفيصل في سانت جيمس في جاميكا باسم وليام فورست وأدين في بريطانيا عام 2003 بالتحريض على القتل وقضى عقوبة بالسجن. ورحلته السلطات إلى جاميكا في 2007 بعد الإفراج عنه.

وقال سايرس فانس مدعي منطقة مانهاتن يوم الجمعة إن الفيصل استغل محاضراته وموقعه الإلكتروني وتسجيلات الفيديو في تحريض أتباعه على الانضمام لتنظيم الدولة التي تصنفها السلطات الأمريكية تنظيما إرهابيا.

وأضاف في بيان "ولأن المتهم زعيم لديه كاريزما، كان عدد ممن أدينوا بالإرهاب أو المشتبه بضلوعهم فيه يستشهدون بأقواله في نيويورك ولندن وغيرهما".

وقال ممثلو ادعاء إن الفيصل بدأ منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 في التواصل من جاميكا مع عميل سري بشرطة نيويورك. وأضافوا أنه حث العميل على الاطلاع على دعاية تروج لتنظيم الدولة على الإنترنت كما عرض مساعدته في السفر إلى الشرق الأوسط للقتال مع التنظيم المسلح.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن أفرادا في شرطة نيويورك سافروا بالفعل إلى الشرق الأوسط وبمجرد وصولهم جعلهم الفيصل يتواصلون مع شخص في مدينة الرقة السورية.

والفيصل متهم بالتحريض أو تقديم الدعم لعمل من "أعمال الإرهاب".