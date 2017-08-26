البث الحي
سياسة|أمريكا

مستشار آخر لترمب يغادر البيت الأبيض

سيباستيان غوركا
سيباستيان غوركا
26/8/2017

أعلن مسؤول في إدارة دونالد ترمب الجمعة أن سيباستيان غوركا المستشار المثير للجدل للرئيس الأمريكي غادر البيت الأبيض.

وتناقلت وسائل الإعلام معلومات متناقضة عن رحيل غوركا (46 عاما)، عما إذا كان أقيل من منصبه أو استقال.

وقال مسؤول في إدارة ترمب، طالبا عدم كشف هويته أن "سيباستيان غوركا لم يقدم استقالته لكنني أستطيع أن أؤكد أنه لم يعد يعمل للبيت الأبيض".

وكان غوركا اتهم من قبل معارضيه بإقامة علاقات مع مجموعات من اليمين المتطرف بينما شكك آخرون بمؤهلاته في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان عدد من أعضاء فريق ترمب غادروا مناصبهم قبل غوركا، بينهم مستشار الرئيس الخاص ستيف بانون، والناطق باسمه شون سبايسر ومدير الاتصال أنتوني سكاراموتشي وكبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته في بيان وصل الأناضول نسخة منه مساء الجمعة "سيباستيان غوركا لم يستقل، لكن استطيع أن أؤكد لكم إنه لم يعد يعمل في البيت الأبيض".

من جانبها، نشرت مجلة "ذي فيدراليست" الأمريكية رسالة قالت إن غوركا وجهها للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبيل مغادرته لمنصبه، ذكر فيها "طبقاً للأحداث الأخيرة بات من الواضح لي أن هنالك قوى داخل البيت الأبيض لا تدعم وعد "ماغا" (مختصر شعار حملة ترمب الانتخابي أجعل أمريكا عظيمة من جديد)".

وتابع "وكنتيجة لهذا وجدت أن أفضل وأكثر الطرق فعالية هو أن ادعم الرئيس من خارج قصر الشعب (البيت الأبيض)".

وعرف عن غوركا تصريحاته المعادية للمسلمين، وتحذيره من مخاطر ما اسماه "الإرهاب الإسلامي" منذ كان كاتباً في صحيفة برايتبارت الأمريكية اليومية التي تمثل اليمين البديل (المتطرف). 

المصدر : الأناضول + الفرنسية
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مغني إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)