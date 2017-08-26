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سياسة|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
26/8/2017

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ قصيرة المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم السبت.

وقال مكتب رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أطلقت من إقليم كانغوون شرقي كوريا الشمالية باتجاه الشمال الشرقي وقطعت نحو 250 كيلومترا ثم سقطت في البحر.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادي إنها رصدت ثلاثة صواريخ متوسطة المدى أطلقت على مدى 20 دقيقة.

وأضافت أن الصواريخ لم تشكل تهديدا على البر الرئيسي الأمريكي أو جزيرة غوام في المحيط الهادي التي هددت كوريا الشمالية هذا الشهر بإحاطتها "ببحر من النار".

وكان آخر اختبار صاروخي تجريه كوريا الشمالية في 28 يوليو/ تموز عندما أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات ومصمما ليقطع مسافة عشرة آلاف كيلومترK ويعني ذلك أنه قد يصل إلى بعض مناطق البر الرئيسي الأمريكي مما أثار مخاوف من نشوب صراع جديد على شبه الجزيرة الكورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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