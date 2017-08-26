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سياسة

قوات ميانمار تطلق النار على الروهينغا الفارين من المعارك

المئات من مسلمي الروهينغيا محاصرون داخل منطقتهم من قبل جيرانهم البوذيين
المئات من مسلمي الروهينغيا محاصرون داخل منطقتهم من قبل جيرانهم البوذيين
26/8/2017

فتحت قوات ميانمار النار من مدافع الهاون والرشاشات على مئات من مسلمي الروهينغا الفارين من معارك السبت حسبما أفاد عناصر من حرس الحدود في بنغلادش.

ووقع إطلاق النار عند مركز غومدوم الحدودي حيث تجمع القرويون الفارون منذ الجمعة بعد تجدد القتال بين قوات ميانمار ومسلحين يعتقد أنهم من الروهينغا في ولاية راخين في شمال غرب ميانمار.

وتجمع السبت نحو ألفين من النساء والأطفال الروهينغا على الحدود مع بنغلادش لكن السلطات رفضت السماح لهم بالعبور.

وتعد ولاية راخين مهدا للعنف الديني وللاضطهاد الذي تعاني منه بشكل خاص أقلية الروهينغا المسلمة التي لا تعترف ميانمار بأفرادها مواطنين في ميانمار وتعدهم مهاجرين غير مرغوب بهم في البلد ذي الغالبية البوذية.

لكن بنغلادش ترفض بدورها استقبال مزيد من هؤلاء اللاجئين الذين لجأ عشرات الآلاف منهم إليها بسبب العنف الذي تعرضوا له.

وقتل 92 على الأقل من المتمردين والقوات الحكومية في المعارك الأخيرة التي لا تزال مستمرة السبت.

وأكدت سلطات ميانمار مقتل 77 على الأقل من الروهينغا في المعارك، في أعلى حصيلة للقتلى تسجل في يوم واحد منذ ظهور حركة "جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا" السنة الماضية.

وتؤكد هذه الحركة أنها تقاتل دفاعا عن الروهينغا في وجه اضطهاد قوات الأمن بميانمار والغالبية البوذية في راخين متهمة الطرفين بالسعي إلى طرد الروهينغا الذين يعدون نحو مليون شخص من الولاية.

وتعد الأمم المتحدة الروهينغا الأقلية التي تتعرض لأكبر قدر من الاضطهاد في العالم، وأشارت إلى أن 120 الف مسلم من الروهينغا يعيشون في مخيمات نازحين في ولاية راخين في أوضاع مزرية ولا يمكنهم مغادرتها إلا بصعوبة كبيرة وبعد الحصول على إذن مرور.

ويحرم الروهينغا من العمل والمدارس والمستشفيات وازدادت مشاعر الكراهية تجاههم مع تنامي النزعة القومية البوذية في ميانمار.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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