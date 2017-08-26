قوات موالية للإمارات تحتجز مشتقات نفطية بعدن

احتجزت قوات "الحزام الأمني" بمحافظة عدن في جنوب اليمن أكثر من ثلاثين شحنة مشتقات نفطية مخصصة للبيع في محطات المدينة.

و"قوات الحزام الأمني" غير نظامية أنشأتها وتمولها دولة الإمارات، وهي تنشط في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.

وأوضحت مصادر يمنية أن تلك القوات اعترضت واحتجزت أمس أكثر من ثلاثين شحنة بنزين وديزل كانت في طريقها من مصافي عدن إلى محطات البيع، بهدف التخفيف من الأزمة التي تعانيها عدن والمحافظات الأخرى من أزمة خانقة في المشتقات النفطية.

وتقدر صادرات اليمن النفطية قبل بدء عملية عاصفة الحزم بمئة ألف برميل يوميا، في حين يبلغ الإنتاج نحو 140 ألف برميل يوميا. وشكلت إيرادات النفط والغاز 63% من إيرادات الخزينة اليمنية بين عامي 2010 و2012.

وتقلص إنتاج البلاد النفطي للنصف منذ 2010، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقد أخذ الإنتاج من النفط والغاز في التناقص منذ بلغ ذروته عام 2011، وذلك بسبب تقادم الآبار والهجمات المتكررة على البنية التحتية لقطاع الطاقة.