قطر تفتتح ميناء حمد رسميا سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن افتتاح "ميناء حمد" رسميا في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إن الميناء هو أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في دولة قطر.

وأضاف البيان أن القدرة الاستيعابية لميناء حمد تصل إلى سبعة ملايين ونصف حاوية نمطية في العام الواحد وذلك بعد إنجاز كافة مراحله، حيث يمتد على مساحة 28.5 كيلومترا مربعا، ويبلغ طول حوض الميناء أربعة كيلومترات، بعرض سبعمائة متر، وبعمق يصل إلى 17 مترا، وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادرا على استقبال أكبر السفن في العالم.

ويحتوي الميناء على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ خمسمائة ألف سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.

ولفتت الوزارة الى أن ميناء حمد حقق إنجازات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال فترة وجيزة، إذ لعب الميناء دورا بارزا في كسر الحصار خلال الأوضاع الحرجة الحالية التي تمر بها البلاد من خلال توفير خطوط نقل بحرية عالمية متعددة وتنشيط حركة استيراد البضائع والحاجات الأساسية والمؤن، وتوفير البدائل بعد قرار دول الحصار بغلق المنافذ الجوية والبحرية والبرية مع دولة قطر.

وأضافت أنه مع الأيام الأولى لبدء الحصار، بادرت الوزارة والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) إلى فتح خطوط بحرية جديدة تربط مباشرة بين "ميناء حمد" وعدد من الوجهات البحرية الأخرى، أهمها مينائي "صحار وصلالة" في سلطنة عمان، وميناء "دير بنجي" في تركيا، وميناء "كراتشي" في باكستان، ومينائي "ماندرا ونافاشيا" في الهند.

واستقبل ميناء حمد خلال شهر يوليو الماضي نحو 49 ألف حاوية وأكثر من 80 ألف طن من البضائع عامة، و5 آلاف سيارة ومعدة، وأكثر من 74 ألف رأس من الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى 7897 طنا من مواد الإنشاء.