شاهد: ميركل تتحدى محتجين حاولوا التشويش على كلمة لها

تحدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل محتجين حاولوا التشويش على كلمة لها في حشد انتخابي بإطلاق الصافرات وترديد هتافات للسخرية منها وقالت لهم إن الصيحات الغاضبة لن تحل مشاكل البلاد.

وردد متظاهرون، رافضون لسياسات المستشارة بشأن الهجرة، هتافات مثل "ارحلي يا ميركل" و"كاذبة، كاذبة" طوال الكلمة التي ألقتها في مدينة كويدلينبورغ واستمرت 30 دقيقة، وخرجت ميركل خلالها عن النص ثلاث مرات.

وقالت ميركل التي تسعى للفوز بولاية رابعة وتعد الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقررة في 24 من سبتمبر/أيلول "أتمنى أن تكونوا قد استطعتم فهم بعض هذا رغم مواصلتكم الصياح".

وأضافت بوجه عابس أمام 1500 شخص "البعض يعتقد أن مشاكل ألمانيا يمكن أن تحل بالصراخ لكنني لا أعتقد هذا وأغلب الناس هنا لا يعتقدون ذلك أيضا، البعض لا يمكنه سوى الصراخ والصياح لكننا لن ندعهم يجعلوننا نضل الطريق".

وعلى الرغم من تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي على الحزب الديمقراطي الاشتراكي فإن بعض الناخبين المحافظين غاضبون لأن ميركل فتحت حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون لاجئ منذ أواخر 2015.

وعززت هذه المشاعر المناهضة لميركل وزيادة عدد اللاجئين من سوريا والعراق وغيرهما من المناطق المضطربة من صعود حزب البديل من أجل ألمانيا الذي ينتمي لليمين المتطرف وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يحصل على ما يصل إلى عشرة بالمئة في الانتخابات.

ورفعت بعض اللافتات المناهضة لميركل وسط الحشد وكتبت عليها عبارات مثل "اذهبي إلى المسلمين" و"اغربي عن وجوهنا يا ميركل" و"أنقذوا الدستور من ميركل" كما حملت شعار حزب البديل من أجل ألمانيا.

وهذا ثاني ظهور لميركل في حشد انتخابي فيما كان يعرف باسم ألمانيا الشرقية حيث تتنامى المشاعر المناهضة للأجانب على نحو خاص.

وقوبلت ميركل بصيحات وهتافات مثل "خائنة" بينما كانت تلقي كلمة الأسبوع الماضي.

وأوضحت ميركل أن ألمانيا ترحب باللاجئين لكنها أقرت بأن ما حدث من تدفق للاجئين لن يتكرر. وقالت "التنوع يجعلنا أقوياء في ألمانيا وهذا هو ما نود الاستمرار فيه".