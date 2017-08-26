شاهد: سويسرا توقف البحث عن ثمانية فقدوا في انهيار أرضي

أوقفت السلطات السويسرية عمليات البحث عن ثمانية أشخاص فقدوا في انهيار أرضي هائل قرب الحدود مع إيطاليا وأقروا بأنهم دفنوا على الأرجح تحت ملايين الأطنان من الصخور.

وطمرت أطنان من الصخور المنهارة من جبل بارتفاع عدة أمتار جزءا من قرية بوندو الصغيرة الأربعاء. وقالت شرطة المنطقة إنها تتوقع مزيدا من الانهيارات الصخرية والطينية بالمنطقة.

والمفقودون هم اثنان من كل من سويسرا والنمسا وأربعة من ألمانيا وجميعهم من هواة التنزه بالمناطق الريفية.

وقال مسؤول بشرطة المنطقة إن السلطات بذلت كل ما في وسعها "بحثا عن هؤلاء الأشخاص الثمانية، واستعانت بالمروحيات والكلاب المدربة وفرق الإنقاذ ولم تعثر على أحد". مضيفا "علينا أن نقبل بحقيقة أننا لن نعثر على أحد".

وقال مسؤولون محليون بالقرية إنهم سعوا لجعل المنطقة آمنة قدر الإمكان وزودوها بتحسينات لمراقبة السيول عقب انهيار أرضي صغير في عام 2011 وأجهزة إنذار بشأن طبيعتها الأرضية غير المستقرة.