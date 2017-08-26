البث الحي
سياسة

شاهد: تحويل طريق سريع إلى مهبط طائرات عسكرية

26/8/2017

حولت السلطات في روسيا البيضاء الطريق السريع الذي يربط العاصمة مينسك وثالث أكبر مدنها مدينة ماهيليو إلى مطار مؤقت للطائرات العسكرية.

وجاء القرار من أجل تدريب الطيارين العسكريين على تطوير مهاراتهم في استخدام الطرق السريعة في الهبوط والإقلاع في حالات الضرورة وتعذر استخدام المطارات العادية أو العسكرية.

وتحول الطريق السريع، الذي يبلغ عرضه 24 مترا، إلى ممر لهبوط مقاتلات من طراز ميغ 29 وسوخوي 25 وياك 130 وطائرات نقل عسكري من طراز أنتونوف 26.

وتأتي هذه التدريبات قبل مناورات ضخمة ستجريها روسيا البيضاء مع روسيا في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ويقول حلفاء لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إنهم يعتقدون أن أكثر من 100 عسكري سيشاركون في المناورات التي أطلق عليها "زاباد" أو الغرب باللغة الروسية.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مغني إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)