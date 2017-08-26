شاهد: تحويل طريق سريع إلى مهبط طائرات عسكرية

حولت السلطات في روسيا البيضاء الطريق السريع الذي يربط العاصمة مينسك وثالث أكبر مدنها مدينة ماهيليو إلى مطار مؤقت للطائرات العسكرية.

وجاء القرار من أجل تدريب الطيارين العسكريين على تطوير مهاراتهم في استخدام الطرق السريعة في الهبوط والإقلاع في حالات الضرورة وتعذر استخدام المطارات العادية أو العسكرية.

وتحول الطريق السريع، الذي يبلغ عرضه 24 مترا، إلى ممر لهبوط مقاتلات من طراز ميغ 29 وسوخوي 25 وياك 130 وطائرات نقل عسكري من طراز أنتونوف 26.

وتأتي هذه التدريبات قبل مناورات ضخمة ستجريها روسيا البيضاء مع روسيا في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ويقول حلفاء لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إنهم يعتقدون أن أكثر من 100 عسكري سيشاركون في المناورات التي أطلق عليها "زاباد" أو الغرب باللغة الروسية.