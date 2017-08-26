رجل يصيب شرطيين بسكين خارج قصر بكنغهام

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت رجلا يحمل سكينا كبيرا خارج قصر بكنغهام مساء الجمعة بعد اعتدائه على رجلي شرطة.

وعانى رجلا الشرطة من إصابات طفيفة ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت الشرطة إن الرجل، وهو العشرينيات من عمره، اعتقل للاشتباه في تسببه في أذى بدني خطير ومهاجمته الشرطة قرب مقر إقامة الملكة إليزابيث في لندن.

ولم يكن هناك أي من أفراد العائلة المالكة في القصر وقت الواقعة. وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة إنها لا يمكنها التعليق في هذه المرحلة على الدافع وراء الحادث.

وشهدت بريطانيا أربعة هجمات نفذها مسلحون أودت بحياة 36 شخصا في وقت سابق من العام الجاري، ورفعت السلطات مستوى التهديد الأمني في إشارة إلى احتمال وقوع هجوم.

وطوقت الشرطة منطقة واسعة بشأن القصر لأسباب أمنية. وأظهرت صور تلفزيونية سيارات الطوارئ وهي تصطف في الشارع أمام قصر بكنغهام.

وقالت الشرطة في بيان "إن ضباطا أوقفوا الرجل مساء يوم الجمعة 25 أغسطس/آب نحو الساعة 20:35 (1935 بتوقيت غرينتش) في المركز التجاري الموجود خارج قصر بكنغهام وبحوزته سكينا".

وتابعت تقول "خلال اعتقاله أصيب ضابطان بجروح طفيفة في ذراعيهما".

وأضافت الشرطة أن المشتبه به نقل إلى مستشفى في لندن نظرا لإصابته بإصابات طفيفة. ولم تقع أي إصابات أخرى.

وذكرت الشرطة أن المحققين سيستجوبون المشتبه به وأنه من السابق لأوانه التكهن بالمزيد.