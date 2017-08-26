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سياسة|تايلاند

رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينغلوك شيناواترا تفر إلى دبي

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا
26/8/2017

قال مسؤولون كبار بحزب رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا السبت إنها فرت إلى دبي وذلك بعد يوم من تغيبها عن جلسة محاكمة مهمة.

وتواجه شيناوترا اتهامات بالإهمال يمكن أن تسفر عن حكم بالسجن يصل إلى عشر سنوات.

وقال مصدر في حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) إن رئيسة الوزراء السابقة غادرت تايلاند الأسبوع الماضي إلى سنغافورة ومنها سافرت جوا إلى دبي حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منزلا.

ويعيش تاكسين في منفى اختياري تجنبا لحكم بالسجن في تهم فساد صدر في حقه عام 2008.

وقال عضو كبير في حزب بويا تاي، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام "لقد سمعنا بأنها ذهبت إلى كمبوديا ومنها إلى سنغافورة حيث سافرت من هناك جوا إلى دبي. لقد وصلت بسلام إلى هناك".

وقال نائب رئيس الشرطة الوطنية الجنرال سريفار رانغسبراهمانكل إن الشرطة لم ترصد خروج ينغلوك من البلاد وإنها تتابع التطورات عن كثب.

ويملك رئيس الوزراء الأسبق تاكسين منزلا في مجمع "إمارات هيلز" الخاص في دبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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