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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يصدر عفوا عن قائد شرطة سابق مثير للجدل

جو أربايو قائد الشرطة السابق بمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا
جو أربايو قائد الشرطة السابق بمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا
26/8/2017

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عفوا عن المسؤول السابق بالشرطة جو أربايو، الناقد الصريح للهجرة غير النظامية.

وقرر ترمب العفو عن أربايو قائد الشرطة السابق بمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا بعدما أدين بازدراء محكمة في يوليو/تموز الماضي إثر تجاهل أمر المحكمة بوقف سجن المهاجرين غير النظامية.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض "قائد الشرطة جو أربايو يبلغ من العمر الآن خمسة وثمانين عاما، وبعد أكثر من خمسين عاما من الخدمة الممتازة لبلادنا، فهو مرشح جدير بالعفو الرئاسي."

وكان أربيو ينتظر صدور حكم بشأن إدانته بازدراء المحكمة في جلسة من المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ولم يكن هذا القرار مفاجئا بعد أن ألمح ترمب أنه سوف يعفو عن قائد الشرطة السابق خلال تجمع في فينيكس يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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