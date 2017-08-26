المخلافي يدعو التحالف العربي للتحقيق في غارة صنعاء

طالب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبد الملك المخلافي التحالف العربي بقيادة السعودية بالتحقيق في الغارة التي أودت بحياة 14 شخصا وإصابة 16 آخرين بصنعاء الجمعة.

وقال المخلافي في حساب منسوب له على تويتر "ما حدث اليوم في منطقة فج عطان في العاصمة صنعاء من قصف للطيران أصاب مدنيين يستوجب التحقيق من قبل التحالف وإعلان نتيجة التحقيق".

وأضاف :" تواصلت مع تحالف دعم الشرعية في اليمن وأكدوا أنهم يحققون في العملية العسكرية في فج عطان بالعاصمة وسيعلنون النتائج قريبا".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت سقوط 14 قتيلا بينهم 6 أطفال وإصابة 16 آخرين في ضربة جوية الجمعة على مبنى في منطقة فج عطان بصنعاء.

وقال كارلوس مورازاني نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن بعد زيارة موقع الضربة "هذه الخسائر في أرواح المدنيين شائنة وتتناقض مع المبادئ الأساسية لقانون الصراع المسلح… مما رأيناه على الأرض لا يوجد هدف عسكري ظاهر".

من جانبه قال التحالف العربي بقيادة السعودية إنه سيراجع كافة عملياته في منطقة فج عطان باليمن.

وأضاف التحالف في بيان "اطلعت قيادة التحالف على ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن مزاعم باستهداف طائرات التحالف لمنزل في فج عطان".

وتابع البيان "ستقوم قيادة التحالف بمراجعة كافة عملياتها في المنطقة المحددة والوقت المحدد وستعلن حالما تنتهي مراجعتها ما تصل إليه من نتائج. تود القيادة التأكيد على تبنيها لقواعد الاشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني… والتزامها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع".

ويسيطر الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح على معظم أجزاء شمال البلاد ومن بينها صنعاء. وتتمركز الحكومة المعترف بها دوليا والتي تحظي بدعم التحالف بقيادة السعودية في جنوب البلاد.

وتزود الولايات المتحدة وبريطانيا التحالف بأسلحة ومعدات لوجستية الأمر الذي أثار جدلا في بريطانيا بسبب وقوع قتلى من المدنيين.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إلى تحقيق مستقل في غارات جوية للتحالف على فندق قرب صنعاء يوم الأربعاء. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل أكثر من 30.

وقال وليام سبندلر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الفندق كان يستخدمه عادة عمال زراعيون.

وقال التحالف إن مراجعته لهجوم يوم الأربعاء أظهرت أن القتلى في الفندق مقاتلون حوثيون وليسوا مدنيين.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليوني شخص نزحوا عن ديارهم جراء الحرب.