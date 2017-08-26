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سياسة|العراق

القوات العراقية تصل قلب تلعفر وتقترب من السيطرة عليها

مدرعة تابعة للجيش العراقي في تلعفر
مدرعة تابعة للجيش العراقي في تلعفر
26/8/2017

قالت القوات العراقية إنها رفعت العلم في قلب تلعفر، معقل تنظيم الدولة في شمال غرب العراق، وأنها على وشك السيطرة بالكامل على المدينة بعد هجوم دام أسبوعا.

ونجحت القوات العراقية في يوليو/تموز الماضي في انتزاع السيطرة على الموصل التي أعلنها تنظيم الدولة عاصمة له عام 2014.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية إن قوات مكافحة الإرهاب حررت قلب المدينة "وترفع العلم العراقي أعلى بناية القلعة".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث عسكري عراقي قوله إن "تلعفر على وشك أن تسقط بأيدي القوات العراقية ولم يبق منها إلا خمسة في المائة ما زالت بيد التنظيم".

وأظهرت خريطة نشرتها قيادة العمليات المشتركة سيطرة الجيش على تلعفر بالكامل باستثناء حي واحد في شمال شرق المدينة حيث تتواصل المعارك.

وتقع تلعفر، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يصل إلى نحو 200 ألف نسمة، على طريق الإمداد بين سوريا ومدينة الموصل التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشرق من تلعفر.

وقدر الجيش الأمريكي عدد المدنيين الذين لا يزالون في المدينة بما يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألفا نسمة.

وتم عزل تلعفر عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة لتنظيم الدولة في يونيو حزيران. ويعتقد أن ما يصل إلى ألفي مسلح كانوا يقاتلون في تلعفر في بداية الحملة لاستعادة السيطرة على المدينة في 20 من أغسطس/آب. وقالت مصادر عسكرية غربية إن أعداد القوات المهاجمة تصل إلى 50 ألفا.

المصدر : رويترز
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