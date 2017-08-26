الأردن يرفض منح الجيش الألماني حصانة شاملة على أراضيه

لم تتوصل الحكومة الألمانية حتى الآن إلى اتفاق مع الأردن حول إبرام اتفاقية لتمركز قوات ألمانية هناك بعد انتقالها من تركيا.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، في عددها الصادر يوم السبت، أن ألمانيا تريد حماية الجنود الألمان، وعددهم نحو 250 جنديا، خلال مهمتهم في الأردن عبر حصانة تامة من الملاحقة الجنائية.

ولم يوافق الأردن حتى الآن على هذا الأمر.

وذكرت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية في برلين: "لا نزال في تفاوض حول اتفاقية تمركز القوات".

وفي المقابل، أوضحت المصادر أنه ليس من المتوقع إرجاء خطط نقل طائرات الاستطلاع من طراز "تورنادو" من قاعدة إنغرليك التركية إلى قاعدة "الزرقاء" الأردنية في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وبجانب طائرات تورنادو، سحبت ألمانيا أيضا طائرة تزويد بالوقود من قاعدة إنغرليك، لكن هذه الطائرة استأنفت عملها في الأردن بعد فترة قصيرة من سحبها من تركيا.

ويشارك الجيش الألماني في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود، وكان يجرى ذلك انطلاقا من قاعدة "إنغرليك" التابعة لحلف شمال الأطلسي(الناتو).

ويأتي نقل الطائرات إلى الأردن بعد رفض تركيا زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في القاعدة، بسبب منح الحكومة الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر يوليو/تموز العام الماضي.