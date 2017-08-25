يلدريم يحذر وزير خارجية ألمانيا من التدخل في شؤون تركيا

هاجم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل وطالبه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا.

وقال يلدريم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية "اهتم بشؤونكم. اهتم بشؤون بلدكم. لا تحاول أن تفرض نفسك على تركيا. لا يستطيع أحد أن يفرض نفسه على تركيا".

وصرح الوزير الألماني لوسائل إعلام في بلاده بأن تركيا لن تستطيع أبدا أن تشارك في مفاوضات جادة للحصول على عضوية الاتحاد الأوربي طالما ظل رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا.

وقال غابرييل إن "أردوغان، الذي وصفه بالزعيم المحافظ، يبعد تركيا عن أوربا، وإنه يود أن يعطي انطباعا للأتراك في ألمانيا وفي تركيا بأننا نحن من يدمر العلاقات".

واتهم غابرييل أردوغان بأنه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد.

وجاءت تصريحات الوزير الألماني بعد أيام من حث الرئيس التركي للألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في ألمانيا، بما فيها الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط وينتمي إليه غابرييل، في الانتخابات العامة المقررة في الشهر القادم قائلا إنها "ضد تركيا".

وقال غابرييل إن "تركيا لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوربي" مضيفا "ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وأردوغان يهرولان بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوربا".

وتوقفت محادثات الانضمام إلى الاتحاد فعليا برغم أن تركيا لا تزال مرشحا للعضوية.