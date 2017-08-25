واشنطن: الأزمة الخليجية طالت "أكثر من اللازم"

قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تواصل الشعور بقلق بالغ من استمرار الأزمة الخليجية للأسبوع الـ12 على التوالي.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في مؤتمر صحفي إلى أن الأزمة استمرت "أكثر من اللازم"، مشددة على ضرورة خفض حدة الخطاب بين أطراف الأزمة، وأن بلادها ستواصل الحوار مع الحكومة القطرية، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

ورفضت المسؤولة الأمريكية التعليق على عودة السفير القطري إلى إيران، وقالت إنها مسألة تخص البلدين وحدهما.

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة الأمريكية في مؤتمرها الصحفي إن الوفد الأمريكي الذي زار الدوحة مؤخرا ناقش مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت إن الجانبين أكدا على متانة العلاقات الثنائية الوثيقة بين واشنطن والدوحة، واتفقا على تعزيز هذا التعاون.

وفي إطار المساعي لحلحلة الأزمة الخليجية، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأخير سيتوجه اليوم الجمعة إلى الكويت التي تحظى بدعم دولي في جهود الوساطة لحل الأزمة.

وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش الذي يدعم الجهود الإقليمية لحل الأزمة في الخليج، سيلتقي الأحد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وكبار المسؤولين في الدولة لبحث الأوضاع في المنطقة، وذلك قبل أن يتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.