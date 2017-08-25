البث الحي
سياسة|النرويج

هجوم على قناة تلفزيونية نرويجية بسبب مذيعة محجبة

25/8/2017

بات تلفزيون "NRK" الحكومي النرويجي، في مرمى سهام عنصريين مناهضين للإسلام، بعد اعتزامه عرض برنامج عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، تقدمه شابة محجبة.

وقررت المحطة، عرض برنامج بعنوان "فاتن تختار" تقدمه فاتن مهدي الحسيني، إلا أن أكثر من 3 آلاف مناهض للإسلام بعث رسائل غاضبة، ينطوي معظمها على كراهية، إلى المحطة، حتى قبل عرض البرنامج، وفق الإعلام المحلي.

واتهم العنصريون القناة التلفزيونية بإبراز الإسلام، وإزالة الرموز والقيم المسيحية من على شاشتها.

ومن بين المناهضين لقرار المحطة، حزب "الديمقراطيون في النرويج" اليميني المتطرف، حيث وجه انتقادات شديدة إلى أمين المظالم المعني بالمساواة والتمييز.

وكان أمين المظالم المعني بالمساواة والتمييز اعتبر أن قرار المحطة  التلفزيونية "لا ينتهك مبدأ المساواة".

وطالب الحزب المتطرف بطرد أمين المظالم من منصبه على خلفية قراره  المتضامن مع المذيعة المحجبة.

وأمين المظالم (om -buds-man) لقب يطلق لتسمية مسؤول عام يجري تعيينه للنظر في شكاوى المواطنين ضد الهيئات الحكومية. 

بدوره قال المدير العام للمحطة، ثور غيرموند أريكسن، في تصريح لصحيفة، أفتنبوستن، إن الانتقادات الموجهة مليئة بالكراهية في معظمها.

وأردف :"هذا ناجم عن ظهور شابة مسلمة نرويجية أمام الرأي العام، هناك قوى ظلامية قوية لا تريد ظهور المسلمين الشباب".

بدورها أعربت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، عن تضامنها مع فاتن الحسيني، وأكدت أهمية احترام من يرتدين الحجاب على خلفية معتقداتهن الدينية.

وتتناول الحسيني (22 عاما) في برنامجها "فاتن تختار" الانتخابات العامة المرتقبة في 11 من سبتمبر/أيلول، ويتألف من 4 أجزاء، يعرض أولها في 31 من أغسطس/آب الحالي.

وتُجري فاتن حوارات مع سياسيين واستطلاعات حول الأحزاب، انطلاقا من تطلعات الشريحة المجتمعية التي تمثلها الشابة المسلمة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مغني إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)