"هارفي" يثير الذعر في أمريكا وتوقعات بخراب كبير

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يتابع عن كثب تطورات إعصار "هارفي"، الذي من المتوقع أن يضرب ولاية تكساس (جنوب) ويسبب خرابا كبيراً، خلال ساعات.

وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض، إن "الرئيس ترمب يواصل عن كثب متابعة الإعصار (هارفي) والاستعدادات وجهود المسؤولين في الولاية والحكومات المحلية والفيدراليين للتعامل معه".

وذكر أن الرئيس الأمريكي استلم موجزاً، حول تطورات الإعصار، من مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (فيما) بروك لونغ، ووزير الأمن الوطني بالنيابة إيلين دوك، ومستشاره لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب توماس بوسارت، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيللي".

وأشار إلى أن ترمب، تعهد في مكالمة هاتفية أجراها أمس الخميس، مع حاكمي ولايتي تكساس غريغ آبوت، ولويزيانا جون بيل إدواردز، "بتقديم المساعدات بحسب ما هو مناسب".

وحذر بيان البيت الأبيض من أن إعصار "هارفي" سيسبب في الغالب "خراباً كبيرة على مدى عدة أيام".

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار سواحل ولاية تكساس في وقت متأخر من ليل الجمعة، أو ساعات مبكرة من السبت، وبحسب المركز الوطني للأعاصير، بلغت قوة الإعصار الدرجة الثالثة من بعد ظهر الجمعة.