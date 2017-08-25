مقتل وإصابة العشرات في هجوم لتنظيم الدولة على مسجد بأفغانستان

قتل 12 شخصا وجرح العشرات في تفجير انتحاري وهجوم مسلح (الجمعة) على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول، حسب مسؤولين، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم .

وسمعت أصوات أعيرة نارية وتفجيرات خلال الهجوم الذي استمر نحو أربع ساعات، فيما قال شهود عيان إنهم شاهدوا مصلين داخل المسجد يكسرون النوافذ للفرار. ويعتقد أن المسجد الواقع في منطقة سكنية شمال المدينة، كان يعج بعشرات المصلين من الرجال والنساء والأطفال وقت الهجوم أثناء صلاة الجمعة.

وأحاطت قوات الأمن المدججة بالأسلحة بالمبنى وتمكنت من إنقاذ أكثر من 100 مصل، طبقا لوزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إن عشرة مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين في الهجوم. كما قتل اثنان من رجال الأمن وأصيب سبعة آخرون.

وصرح نجيب دانيش نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "الهجوم انتهى، وقامت الشرطة بتطهير الموقع" مؤكدا أن الشرطة قتلت ثلاثة مهاجمين.

وصرح المتحدث باسم الشرطة عبد البصير لوكالة فرانس برس بأن انتحاريا "فجر نفسه داخل المسجد".