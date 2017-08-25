مقتل نائب في إطلاق نار في الشيشان

قتل مجهولون نائبا في المجلس التشريعي لجمهورية الشيشان في القوقاز الروسي (الجمعة) بإطلاق النار على سيارته.

وذكرت لجنة تحقيق روسية أن مجهولين أطلقوا النار مرارا على السيارة التي كان يقودها النائب الذي لم تكشف هويته، بعيد مغادرته منزله في حوالى الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش.

وأوضحت اللجنة في بيان أن "السيارة تعرضت لحادث تسبب في مقتل النائب" بعد الهجوم.

وقالت اللجنة إن تحقيقا في جريمة "قتل" و"تهريب بأسلحة" قد بدأ.

وتراجعت كثيرا الحوادث المسلحة والهجومات التي تستهدف السلطات وقوى الأمن في الشيشان، لكنها ما زالت تتكرر إلى حد ما في جمهورية داغستان الصغيرة المجاورة في القوقاز الروسي.