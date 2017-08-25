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سياسة|الولايات المتحدة

لأول مرة: إعدام أمريكي أبيض قتل اثنين من السود في فلوريدا

25/8/2017

قال مسؤولون بولاية فلوريدا الأمريكية إن السلطات نفذت (الخميس) حكم الإعدام في رجل يبلغ من العمر 53 عاما أدين بقتل رجلين أحدهما أسود عام 1987.

ونُفذ الإعدام عن طريق الحقن المميت بعقار لم يستخدم من قبل في أي إعدام بالولايات المتحدة.

وبذلك يصبح مارك جيمس أساي أول رجل أبيض ينفذ فيه حكم الإعدام في فلوريدا لإدانته بقتل رجل أسود منذ أن أعادت الولاية العمل بعقوبة الإعدام في 1979.

وحكم على أساي بالإعدام في 1988 بتهمة قتل رجلين في حادثين منفصلين في نفس اليوم.

وبعد أن تلفظ بكلام عنصري أثناء شجار مع رجل أسود يدعى روبرت لي بوكر أطلق أساي الرصاص عليه في البطن فأرداه قتيلا.

وقتل أساي فيما بعد رجلا آخر يدعى روبرت مكدويل بإطلاق النار عليه عدة مرات في الصدر وقال إنه اعتقد أن مكدويل احتال عليه للحصول على عشرة دولارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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