البث الحي
سياسة

عشرات القتلى في اشتباكات بميانمار

طفلة من الروهينغيا تبكي في أحد المخيمات - أرشيف
طفلة من الروهينغيا تبكي في أحد المخيمات - أرشيف
25/8/2017

أعلنت الحكومة في ميانمار مقتل 89 شخصا في الاشتباكات بين قوات حكومية ومسلحين في إقليم أراكان غربي ميانمار.

وقال بيان صادر عن مكتب مستشارة الدولة، رئيسة الحكومة، أونغ سان سو تشي إن حصيلة القتلى تشمل 77 مسلحا و12 من مسؤولي الأمن.

وقالت الشرطة إن الاشتباكات اندلعت بعد أن شنّ مسلحون من "جيش إنقاذ الروهينغا" عدة هجمات استهدفت مواقع تابعة لقوات الأمن وشرطة الحدود في ولاية أراكان.

وأعلن ما يسمى بجيش أراكان لإنقاذ الروهينغا مسؤوليته عن الهجمات، التي قال إنها جاءت دفاعًا عن مجتمعات الروهينغا التي تعرضت لانتهاكات من قبل القوات الحكومية.

وتأتي الهجمات بعد تسليم لجنة برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرا نهائيا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار.

وقالت اللجنة إنه ينبغي على سلطات ميانمار أن تستجيب لأزمة مسلمي الروهينغا بطريقة "محسوبة" من دون استخدام مفرط للقوة، محذرة من أن عدم معالجة الأزمة يهدد بتحول الروهينغا للتطرف.

وأصبحت المعاملة التي يتعرض لها نحو  مليون و100 ألف مسلم من الروهينغا أشد قضايا حقوق الإنسان سخونة في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية في وقت تشهد فيه البلاد تحولات بعد حكم عسكري صارم استمر عقودا.

المصدر : الأناضول + وكالات
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مغني إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)