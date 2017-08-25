شاهد: مقتل 12 شخصا بينهم ستة أطفال في قصف للتحالف باليمن

قال مسعفون إن ضربة جوية بالعاصمة اليمنية صنعاء أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم ستة أطفال (الجمعة).

وأضافوا أن الهجوم على منطقة فج عطان على مشارف المدينة ألحق أضرارا بالغة بمبنيين على الأقل.

وحفر مواطنون ومسعفون في الأنقاض لاستخراج المصابين وانتشال جثث القتلى الذين كان بينهم عدد من الأطفال تقل أعمارهم عن عشر سنين.

وقال أناس في موقع الضربة الجوية لـ "رويترز" إن الطائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، فيما يبدو، الذي يشن حربا منذ عامين ونصف العام على المقاتلين الحوثيين.

ولاقى عشرة آلاف شخص على الأقل حتفهم في تلك الحرب.

وقال رجل من سكان صنعاء يدعى توفيق مهران في موقع الهجوم "تم استهداف منزلين مكونة من ثماني شقق. الشقة فيها من ثمانية إلى عشر أفراد. تمام. أطفال ونساء. تمام".

وأضاف رجل آخر من السكان أيضا يدعى محمد مسعر "أخرجنا حوالي 12 جثة وحوالي 15 مصاب في المستشفى. وهذا بيوت مواطنين لا دخل لهم في أي حاجة. هكذا دائما يستهدف المواطنين".

ويسيطر الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على معظم شمال اليمن بما فيه صنعاء.

وتتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمدعومة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، من الجنوب مقرا لها.