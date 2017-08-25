شاهد: مقتل وجرح العشرات في الهند بعد إدانة رجل دين بالاغتصاب

قالت سلطات ولاية هاريانا الهندية إن 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في احتجاجات عنيفة وقعت في الولاية بعدما أدانت محكمة زعيم جماعة روحية باغتصاب امرأتين، ما أثار غضب آلاف من أتباعه.

ودانت المحكمة جورميت رام رحيم سينغ زعيم جماعة ديرا ساشا ساودا الروحية التي تقدم خدمات اجتماعية باغتصاب امرأتين من أتباعه في قضية تعود إلى عام 2002.

وأثار الحكم غضب أتباع سينغ وهاجموا محطات للسكك الحديدية والوقود وعربات تابعة لمحطات تلفزيونية في مدن بولايتي البنجاب وهاريانا في شمال الهند، كما أُحرقت عشرات السيارات في بانشكولا، حيث يوجد مقر المحكمة، وأُرسل نحو 500 جندي من الجيش لإعادة النظام.

وقال راجيف ميهريشي وزير الداخلية الهندي في نيودلهي إن "الوضع بدأ يعود تحت السيطرة". وألقت السلطات القبض على نحو ألف من أنصار سينغ.

ونفى سينغ الذي كتب وأدى دور البطولة في فيلمين التهم الموجهة إليه.

ويزعم سينغ أن أتباعه بالملايين كثير منهم رجال ونساء مسنون في الريف حيث تنشط برامجه للرعاية الاجتماعية مثل المخيمات الطبية ومخيمات مكافحة الكوارث.

وحددت المحكمة الاثنين المقبل موعدا لإصدار الحكم ويتوقع أن يشهد المزيد من الاحتجاجات. وأدنى عقوبة في جريمة كهذه هي السجن سبعة أعوام.