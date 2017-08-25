شاهد: غرق 22 شخصا إثر انقلاب عبارة بالبرازيل

قالت سلطات ميناء في البرازيل إن عبارة تقل نحو 130 شخصا انقلبت على ساحل ولاية باهيا (الخميس) ما أدى إلى غرق 22 شخصا على الأقل في ثاني حادث من نوعه في البلاد خلال أقل من أسبوع.

وقالت السلطات المحلية إن البحرية أنقذت 21 شخصا آخرين في أعقاب انقلاب العبارة أثناء رحلة لها في الصباح الباكر بين إتاباريكا وسلفادور عاصمة ولاية باهيا.

وأعلن حاكم ولاية باهيا الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا العبارة.

من ناحية أخرى ذكر بيان نشرته حكومة ولاية بارا في موقعها على الإنترنت أن عدد ضحايا حادث آخر كان وقع في الولاية يوم الثلاثاء الماضي ارتفع إلى 21 قتيلا بينما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح البيان أنه جرى انقاذ 23 شخصا آخرين.

وأضاف، نقلا عن الجهة المخولة بمنح تصاريح نقل الركاب، أن القارب الذي غرق الثلاثاء لم يكن يحمل تصريحا بنقل الركاب.