البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: البحرية الأمريكية تنتشل جثة ثانية من البحارة المفقودين

25/8/2017

قالت البحرية الأمريكية (الجمعة) إنها عثرت بمساعدة غواصي مشاة البحرية على جثة ثانية وحددت هويتها ضمن عملية البحث عن بحارة مفقودين بعد حادث تصادم مدمرة بسفينة تجارية قرب سنغافورة.

وكانت عملية بحث وإنقاذ دولية قد بدأت بعد اصطدام المدمرة جون إس. مكين بسفينة تجارية في منطقة قرب سنغافورة وماليزيا (الإثنين).

وانتشلت البحرية أول جثة من داخل المدمرة هذا الأسبوع.

وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان على موقعه الإلكتروني "وصل غواصون آخرون ومعدات إضافية خلال الليل لمواصلة عمليات انتشال ثمانية بحارة مفقودين من داخل مقصورات السفينة التي غمرتها المياه".

وأمس الخميس أوقفت البحرية الأمريكية عملية البحث والإنقاذ لتركز على جهود انتشال الجثث من داخل جسم السفينة الذي يرسو في قاعدة تشانجي البحرية في سنغافورة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مغني إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)