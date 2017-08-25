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سياسة|العراق

العثور على جثث 500 شخص في مقبرتين جماعيتين بالعراق

25/8/2017

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، أن فرقها المختصة عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات 500 من سجناء أحد المعتقلات العراقية الكبيرة غربي الموصل

وأضافت أن تنظيم الدولة أعدمهم قبل ثلاث سنوات.

وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة للدفاع والمعنية بإذاعة البيانات الخاصة بالحرب ضد تنظيم الدولة إن "فريق التدقيق الأمني(في وزارة الدفاع) عثر على مقبرتين جماعيتين في "بادوش" تضم رفات 500 مغدور من سجناء سجن بادوش الذين أعدمتهم عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الخلية في بيان أن "المقبرة الاولى احتوت على 30 والثانية على 470 من الرفات".

ويقع السجن في ناحية بادوش الواقعة على بعد 25 كيلومترا غرب الموصل وهو أكبر سجن في محافظة نينوى وثاني أكبر سجون العراق بعد سجن أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وكان تنظيم الدولة سيطر على سجن بادوش في صيف عام 2014 عند اجتياح شمال وغرب العراق وسيطرته على ثلث مساحة البلاد.

وكانت القوات العراقية قد استعادت السيطرة على السجن والمناطق المحيطة به في آذار/ مارس الماضي من تنظيم الدولة خلال الحملة العسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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