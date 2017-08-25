إصابة 16 أمريكيا بأعراض غريبة في كوبا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية (الخميس) إن حوادث "غامضة" أدت إلى ظهور أعراض جسدية على ما لا يقل عن 16 أمريكيا على صلة بالسفارة الأمريكية بكوبا.

فيما وصفته تقارير إعلامية "بهجوم صوتي".

وقالت الوزارة هذا الشهر إن الأمريكيين الذين يعملون في السفارة الأمريكية في هافانا ظهرت عليهم أعراض بسبب حوادث غير محددة بدأت في نهاية عام 2016.

وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية في أغسطس آب إن عددا من الزملاء في السفارة الأمريكية في هافانا نقلوا إلى الولايات المتحدة بسبب مشكلات في السمع وأعراض أخرى.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت (الخميس) أن 16 أو أكثر من العاملين الأمريكيين وأفراد أسرهم في كوبا ظهرت عليهم بعض الأعراض وأن هذا العدد لم يكن معروفا في السابق.

وأضافت "نؤكد أن ما لا يقل عن 16 من أعضاء سفارتنا ظهرت عليهم بعض الأعراض".