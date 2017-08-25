البث الحي
سياسة

إصابة 16 أمريكيا بأعراض غريبة في كوبا

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
25/8/2017

قالت وزارة الخارجية الأمريكية (الخميس) إن حوادث "غامضة" أدت إلى ظهور أعراض جسدية على ما لا يقل عن 16 أمريكيا على صلة بالسفارة الأمريكية بكوبا.

فيما وصفته تقارير إعلامية "بهجوم صوتي".

وقالت الوزارة هذا الشهر إن الأمريكيين الذين يعملون في السفارة الأمريكية في هافانا ظهرت عليهم أعراض بسبب حوادث غير محددة بدأت في نهاية عام 2016.

وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية في أغسطس آب إن عددا من الزملاء في السفارة الأمريكية في هافانا نقلوا إلى الولايات المتحدة بسبب مشكلات في السمع وأعراض أخرى.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت (الخميس) أن 16 أو أكثر من العاملين الأمريكيين وأفراد أسرهم في كوبا ظهرت عليهم بعض الأعراض وأن هذا العدد لم يكن معروفا في السابق.

وأضافت "نؤكد أن ما لا يقل عن 16 من أعضاء سفارتنا ظهرت عليهم بعض الأعراض".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مغني إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)