قطر تأمر بإغلاق سفارة تشاد وتمهل الدبلوماسيين 72 ساعة للمغادرة

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها واستنكارها للأسباب التي تضمنها البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية تشاد بشأن غلق سفارة دولة قطر في العاصمة التشادية أنجمينا.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد بن سعيد الرميحي رفض الدوحة "لما تضمنه البيان التشادي من مزاعم وأنها مجرد ادعاءات عارية عن الصحة ولا سند لها".

وأوضح المسؤول القطري أن "توقيت قرار حكومة تشاد بإغلاق سفارة دولة قطر في أنجمينا يكشف بجلاء أن هذا القرار يأتي ضمن حملة الابتزاز السياسي ضد دولة قطر بقصد الانضمام إلى دول الحصار وذلك لأسباب مفهومة للقاصي والداني".

وأعلن الرميحي عن قرار دولة قطر بإغلاق سفارة جمهورية تشاد في الدوحة ومنح الدبلوماسيين والموظفين العاملين في السفارة 72 ساعة لمغادرة الأراضي القطرية.