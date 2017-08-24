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سياسة

قطر تأمر بإغلاق سفارة تشاد وتمهل الدبلوماسيين 72 ساعة للمغادرة

24/8/2017

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها واستنكارها للأسباب التي تضمنها البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية تشاد بشأن غلق سفارة دولة قطر في العاصمة التشادية أنجمينا.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد بن سعيد الرميحي رفض الدوحة "لما تضمنه البيان التشادي من مزاعم وأنها مجرد ادعاءات عارية عن الصحة ولا سند لها".

وأوضح المسؤول القطري أن "توقيت قرار حكومة تشاد بإغلاق سفارة دولة قطر في أنجمينا يكشف بجلاء أن هذا القرار يأتي ضمن حملة الابتزاز السياسي ضد دولة قطر بقصد الانضمام إلى دول الحصار وذلك لأسباب مفهومة للقاصي والداني".

وأعلن الرميحي عن قرار دولة قطر بإغلاق سفارة جمهورية تشاد في الدوحة ومنح الدبلوماسيين والموظفين العاملين في السفارة 72 ساعة لمغادرة الأراضي القطرية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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