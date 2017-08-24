شاهد: بلدات حلب تعاني نقصا في المياه وتعتمد على إمدادات من تركيا

مع انقطاع إمدادات المياه المعتادة عنهم يُضطر سكان البلدات شمالي مدينة حلب السورية إلى الاعتماد بشكل متزايد على صهاريج المياه التي تأتيهم عبر الحدود من تركيا.

كما يواجه سكان تلك البلدات احتمال جفاف آبار المياه الجوفية التي يستخدمونها أيضا.

فبلدة أعزاز تعتمد أصلا على المياه التي تأتيها من بحيرة ميدانكي لكن المقاتلين الأكراد منعوا الوصول لها، أما بلدة الباب التي تقع إلى الشرق فتعتمد أساسا على مياه نهر الفرات لكن نظام الرئيس بشار الأسد منع أهل البلدة من الحصول على إمدادات المياه منه.

وقال جمال الأحد العثمان رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب إنهم يعملون "بالتعاون مع الحكومة التركية على حل هذه المشكلة عن طريق جلب المياه في صهاريج كبيرة".

ويلتف الأطفال حول شاحنات نقل المياه لدى وصولها ويملأون دلاءهم وآنيتهم ثم يعبئون صهاريج المياه الثابتة منها.

ويعاني أهل أعزاز من نقص حاد في المياه ويقولون إنهم لا يعرفون إلى متى يمكن للآبار القريبة أن تكفي احتياجاتهم الأساسية.

وقال بائع مياه إن بضاعته تباع بثلاثة أمثال قيمة شرائها بسبب الارتفاع الهائل في طلبها من جانب السكان.