البث الحي
سياسة

شاهد: المشتبه بهم في تنفيذ هجوم برشلونة يتسوقون قبل الهجوم

24/8/2017

أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة في محطة للوقود قرب بلدة كامبريلس الإسبانية ثلاثة مهاجمين قتلوا بالرصاص في البلدة ليلة الهجوم على برشلونة وهم يتسوقون قبل ساعات من الهجوم.

ووفقا لصحيفة "أرا" المحلية التي نشرت اللقطات، زار المهاجمون محطة الوقود أربع مرات خلال يوم الهجوم.

وذكرت الصحيفة أن المهاجمين كانوا يرتادون المحطة بشكل منتظم وكانوا يشحنون بطاقات الدفع المسبق منها.

وأضافت أنه خلال يوم الهجوم اشتروا الخبز والبيض وقداحات من المحطة.

ودهست سيارة فان عددا من الحشود في شارع لاس رامبلاس المزدحم ببرشلونة قبل أسبوع فقتلت 13 شخصا . وقُتل شخصان آخران أثناء محاولة السائق الفرار في هجوم منفصل بكامبريلس.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر