شاهد: اشتباكات بين الشرطة ولاجئين احتلوا ميدانا في روما

اشتبكت الشرطة الإيطالية المسلحة بمدافع مياه وهراوات، الخميس، مع لاجئين احتلوا ميدانا صغيرا في العاصمة روما، متحدين أمرا بمغادرة مبنى كانوا يقيمون فيه بوضع اليد.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون بعض اللاجئين وهم يصرخون ويحاولون باستخدام العصي ضرب رجال الشرطة المزودين بعتاد مكافحة الشغب.

وتناثرت صناديق القمامة المقلوبة ومقاعد بلاستيكية محطمة في الميدان الواقع على بعد شارع واحد من محطة القطارات الرئيسية في العاصمة الإيطالية.

واحتل نحو 100 لاجئ الميدان منذ، السبت، عندما طردت السلطات الجزء الأكبر من حوالي 800 لاجئ من مبنى إداري مجاور كانوا يحتلونه منذ نحو خمس سنوات.

وعلق اللاجئون ملاءة سرير على المبنى كتب عليها باللغة الإيطالية "نحن لاجئون ولسنا إرهابيين".

واندلع حريق صغير على الرصيف وأشعل اللاجئون من داخل المبنى النار في ملاءة معلقة من نافذة بالطابق الأول.

وأغلب اللاجئين من إريتريا ومنحتهم إيطاليا بالفعل حق اللجوء، وقالت الشرطة إنهم رفضوا الإقامة في مأوى وفرته لهم المدينة.

وأضافت الشرطة في بيان أن اللاجئين كانوا يحملون عبوات غاز وفتحوا بعضها وضربوا ضباط الشرطة بالحجارة والزجاجات وأطلقوا عليهم رذاذ الفلفل. وقد اعتقلت الشرطة شخصين.