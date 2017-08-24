سجن طرة يرفض نقل الزميل محمود حسين للعلاج

رفضت إدارة سجن طرة بالقاهرة نقل الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة -المعتقل تعسفيا منذ أكثر من 8 أشهر- إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تردي حالته الصحية.

وكان حسين قد تعرض لكسر في ذراعه الأيسر منذ شهرين بات يستدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

وأوصى تقرير طبي أعد بمعرفة أطباء السجن بضرورة استعجال إجراء عملية جراحية للزميل محمود بسبب وجود كسر مضاعف في مفصل مرفق اليد اليسرى المصابة؛ لكن مأمور السجن ما زال يماطل في نقله إلى المستشفى متعللا بأعذار أمنية غير مقنعة.

وتؤكد شبكة الجزيرة استعدادها للتكفل بمصاريف علاجه على نفقتها الخاصة في أي مستشفى.

وتحتجز السلطات المصرية الزميل محمود حسين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي دون محاكمة، وباتهامات ملفقة تعوزها الأدلة.

وتطالب الجزيرة بإطلاق سراح الزميل محمود حسين فورا، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وكانت منظمات حقوقية وصحفية دولية أدانت اعتقاله، وقالت إنه يأتي في سياق تضييق السلطات المصرية على حرية الرأي والإعلام.