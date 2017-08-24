رئيس الحكومة المغربية يستنكر "الاعتداء الشنيع" على فتاة في حافلة بالدار البيضاء

استنكر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، محاولة الاغتصاب الجماعية لفتاة في حافلة للركاب بمدينة الدار البيضاء.

وكشف العثماني عن اعتزام الحكومة "خلق آليات للوقاية من مثل هذه الظواهر".

جاء ذلك في كلمة للعثماني، خلال افتتاح اجتماع الحكومة، بثها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة.

وقال العثماني إنه "لابد من التوقف عند الاعتداء الشنيع التي تعرضت له فتاة في حافلة بالدار البيضاء".

وأشاد بالسلطات الأمنية "لأنها قامت فورًا بواجبها في هذا الأمر، وستواصل العمل للقيام بما هو متعين تجاه الذين قاموا بهذا العمل الشنيع".

كما حيا الرأي العام المغربي "لأنه كان له رد فعل آني قوي ومهم وإيجابي بالاستنكار والمطالبة بالمعالجة الآنية والجذرية وبعيدة المدى لمثل هذه الظواهر".

وكشف العثماني عن بدء الحكومة في التفكير في خلق آليات لمعالجة الأمر، ليس فقط بمعاقبة من قام بهذا الاعتداء الشنيع، ولكن بالوقاية حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال.

وقال إن الحكومة ستعلن "في الوقت المناسب" عن الاستراتيجية التي ستسلكها في هذا المجال.

وأظهر مقطع فيديو، نشر على نطاق واسع، منذ الأحد الماضي، على مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، محاولة 5 مراهقين اغتصاب فتاة داخل حافلة لنقل الركاب، بعد تجريدها من أغلب ملابسها، وهي تستغيث، فيما تكفل شريكهم السادس بتصوير ما يقوم به شركاؤه، وهم يتضاحكون.

وأوقف الأمن المغربي حتى اليوم 5 من مرتكبي الحادث، بعدما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة.

وتقول رواية الأمن المغربي وكذا تصريحات والدة الضحية إن تاريخ الحادث يعود إلى 3 أشهر مضت، قبل أن يتم ترويج الفيديو، الأحد الماضي.

ولا يظهر في الفيديو أشخاص آخرون في الحافلة غير الخمسة الذين حاولوا اغتصاب الفتاة.

وخلفت هذه الواقعة موجة من السخط العارم وسط قطاعات عريضة من المجتمع المغربي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.